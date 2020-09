Super Sirigu e poco altro, a Firenze è un Toro in cantiere: i top e flop - Toro.it

I top e flop di Fiorentina-Torino 1-0: Zaza spreca e a Giampaolo servono rinforzi. Troppo verticale, il crollo nel secondo tempo che ha portato al k.o.

Marco Giampaolo ha visto un cantiere, a Firenze. Per questo non era preoccupato quando, dopo la sconfitta per 1-0, adduceva in primis alla mancanza di benzina la brutta première del suo Torino. I granata hanno offerto poco, se non un possesso palla cospicuo nel primo tempo. Solo tre occasioni da gol totali – contro le nove dei padroni di casa – e altrettanti tiri in porta. Nel complesso la dimostrazione che ancora servono delle pedine fondamentali, che solo il mercato può portare.

Fiorentina-Torino 1-0: i top

I miracoli di Sirigu. Almeno due. Il portierone granata si conferma uomo decisivo del Toro. Il colpo di reni sul colpo di testa di Kouamé si iscrive di diritto ai casting per la parata più spettacolare del campionato.

La prova di Nkoulou e Bremer. I centrali sbagliano poco. Il brasiliano, soprattutto nel secondo tempo, conferma anche la sua crescita nella personalità: il pallone lo sradica e lo porta su, peccato che i compagni fossero spenti.

Fiorentina-Torino 1-0: i flop

Il team dei fuori ruolo. Berenguer lavora bene nel traffico, per dirla con Giampaolo, ma deve ancora migliorare da trequartista. Izzo forse non sarà mai un terzino efficace nella difesa a quattro, così come Rincon non potrà mai lavorare al meglio da regista. E Zaza? A Belotti, forse, serve una spalla più tecnica. Insomma, il mercato deve sistemare le lacune. E in fretta.

Il pasticciaccio di Zaza. In una ripresa senza spunti, il Toro ha avuto comunque l’occasione di passare in vantaggio. Zaza, però, l’ha spedita alle ortiche sbagliando un facile passaggio a Belotti. L’errore è da matita rossa.

Il crollo del secondo tempo. Giampaolo lo temeva, e puntualmente è arrivato. I granata sono scomparsi con il passare dei minuti, perdendo a dieci dalla fine una partita che ha mostrato tutte le carenze atletiche della rosa. Pesano la preparazione accelerata e gli intoppi che hanno impedito di svolgere due amichevoli sulle cinque previste.