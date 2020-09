Toro, per Linetty buona la prima: è l’unico nuovo acquisto schierato titolare

Tra i lati negativi della sconfitta con la Fiorentina c’è una nota lieta: si tratta di Linetty, l’unico tra i nuovi arrivati ad essere schierato titolare

Una scia negativa che sembra non avere fine per il Torino. La sconfitta contro la Fiorentina ha dato continuità ai risultati raccolti nel finale della scorsa stagione. La rosa di Giampaolo è ancora incompleta nonostante i primi arrivi ed alcuni dei nuovi innesti devono ancora entrare negli schemi di gioco del tecnico granata. L’unico ch è però riuscito a spiccare è senza dubbio Linetty. Il polacco, inserito subito tra i titolari, ha dato prova di essere pronto per questo Toro.

Linetty, l’intesa con Giampaolo c’è e si vede

Il centrocampista granata è uno dei migliori acquisti effettuati fin qui dal Toro epr questa stagione. L’intesa con Giampaolo, creata ai tempi della Sampdoria, c’è e si vede. Il tecnico lo ha infatti voluto fortemente. Già in campo dal primo minuto, il polacco è riuscito a farsi posizionare tra le note liete di questo primo match di Serie A. Se non sono arrivati i risultati sperati sul tabellone, almeno il rendimento dell’ex blucerchiato è andato nella direzione sperata. Col tempo potrà padroneggiare meglio gli insegnamenti del tecnico, migliorando la sintonia con i compagni.

Il polacco è un buon punto da cui partire

Cantiere infatti ancora aperto per la società granata, che prosegue con i movimenti di mercato. La prestazione di sabato ha mostrato limiti non solo a livello di gioco. Difficile perciò trarre le prime conclusioni. Il tempo può rivelarsi sicuramente la cura ad ogni male. Linetty resta un primo punto fermo da cui partire, nella speranza che anche gli altri, riescano ad integrarsi ed adattarsi al meglio, per impedire un remake della scorsa stagione.