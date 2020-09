Torino, c’è un altro caso di Covid: attesa per i nuovi tamponi

Dagli ultimi test effettuati, al Torino è stata riscontrata una nuova positività al Covid-19: in attesa dei nuovi tamponi, annullato l’allenamento

Al Torino è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19: è il quinto dall’inizio di questa stagione, a cui si aggiunge anche un giocatore della Primavera. Nel pomeriggio tutti i tesserati, dai calciatori ai vari componenti dello staff, si sono sottoposti ai tamponi di rito previsti dal protocollo: in serata è arrivata la notizia che uno dei tamponi è risultato positivo. In vista della partita di sabato contro l’Atalanta, il tecnico Marco Giampaolo aveva programmato per domani una doppia sessione di allenamento che è ora stata annullata: tutti i tesserati dovranno ora sottoporsi a nuovi tamponi.