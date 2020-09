Cairo: “Rinvio di Toro-Atalanta? Dipende dai prossimi tamponi. Fiducia in Giampaolo”

Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo al Festival dello Sport sul giocatore trovato positivo al Covid e sul tecnico Giampaolo

“Speriamo non ci siano ulteriori positività“, questo l’augurio di Urbano Cairo, presidente del Torino, che ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport. E’ infatti stato trovato un nuovo positivo al virus tra i granata, che potrebbe così complicare la situazione del club. “Rinvio della partita con l’Atalanta? Non lo so, dipenderà dai risultati dei tamponi. E’ una situazione particolare, dobbiamo adattarci. Purtroppo sono cose che accadono, anche a voi e agli altri. Ovviamente devono esserci delle regole precise. É necessario decidere quali partite si possono o non si possono giocare a seconda del numero di positivi di una squadra, altrimenti rischiamo di essere in balia di questo evento eccezionale.“

Il patron granata su Giamapolo: “C’è fiducia in lui. Ci vuole tempo”

“Ci vogliono in generale comprensione e disponibilità, oltre che una calma interiore forte sperando poi di superarla grazie al vaccino o a tutto quello che va fatto“, conclude Cairo, che poi si concentra su Giampaolo, sconfitto constro la Fiorentina all’esordio ufficiale in granata: “C’è molta fiducia in lui, molta positività. Giampaolo ha tutto il tempo dinanzi a sé per insegnare il suo calcio. Sta facendo le cose in un modo nuovo, i giocatori lo apprezzano ma è chiaro che ci vuole in po’ di tempo. Dobbiamo andare avanti a testa alta, col sorriso e con positività“.