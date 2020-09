Ferrero: "Cairo ha i soldi di cioccolato, in tasca si squagliano" - Toro.it

A Tiki Taka il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato anche di Urbano Cairo e dell’affare Linetty

Intervenuto a Tiki Taka, ripartito ieri sotto la conduzione di Piero Chiambretti, Massimo Ferrero ha parlato anche del presidente del Torino. “Cairo ha i soldi di cioccolato, li ha in tasca e si squagliano. E’ oculato”, ha detto il numero uno dei blucerchiati, tornando poi a parlare di Linetty, approdato proprio alla corte di Giampaolo. “Linetty era in scadenza di contratto e non voleva rinnovare. Era un giocatore pronto e Giampaolo l’ha preso. Al Torino ho fatto un favore”, ha concluso.