Le sfide in campionato di Udinese, Juventus, Monza, Bologna ed Empoli che si giocano il settimo posto con i granata

Al momento il settimo posto in classifica è occupato dal Torino con 30 punti. Seguono Udinese (30), Juventus (29), Monza (29), Bologna (29) ed Empoli (27). Sono queste le cinque squadre che potrebbero raggiungere il Torino in classifica al termine di questo turno di campionato. Granata che chiuderanno la giornata, scendendo in campo in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 contro la Cremonese. I grigiorossi allenati da Davide Ballardini arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro il Napoli di Spalletti capolista. Al momento i lombardi sono ultimi in classifica con soli 8 punti, non hanno mai vinto in campionato, ma in Coppa Italia sono arrivati in semifinale contro la Fiorentina battendo Roma e Napoli in trasferta.

Le sfide delle altre

Trasferta complicata per l’Udinese di Sottil, che affronterà l’Inter di Inzaghi sabato sera alle ore 20:45. Nerazzurri che dovranno riscattare il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria penultima. Anche la Juventus giocherà in trasferta, in liguria domenica alle 18:00 contro lo Spezia che ha appena esonerato Gotti. Monza di Palladino invece impegnato in casa, sabato alle 18:00 contro il Milan di Pioli fresco di vittoria in Champions League contro il Tottenham. Il Bologna di Thiago Motta invece giocherà sabato alle 15:00 contro la Sampdoria in trasferta. Infine l’Empoli di Zanetti giocherà il derby toscano in trasferta contro la Fiorentina di Italiano, domenica alle ore 15:00.