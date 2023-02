Da quando è arrivato in granata, il centrocampista serbo ha giocato solo uno spezzone di gara: ora però è il momento di svoltare

Ivan Ilic è stato il grande colpo del calciomercato invernale del Torino. Il serbo classe 2001 è arrivato dall’Hellas Verona in prestito, ma con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più 1 di bonus. Lukic però è stato ceduto al Fulham per 10 milioni e secondo il tecnico Ivan Juric, come detto in conferenza stampa subito dopo la chiusura della sessione di mercato, la squadra ne è uscita indebolita. Ilic appena arrivato ha subito giocato uno spezzone di gara contro la Fiorentina in Coppa Italia, ma poi si è fatto male e ha saltato la sfida con l’Udinese. Contro il Milan è stato convocato, ma non è sceso in campo. Praticamente da quando è arrivato Juric non ha potuto fare affidamento su di lui, ora però è arrivato il momento di svoltare il centrocampo granata.

Ilic: serve lui nell’emergenza

Lukic è partito e Ricci si è infortunato al polpaccio: con anche Ilic fuori, è emergenza a centrocampo per i granata. Infatti gli unici disponibili sono Linetty, Adopo e Gineitis e Vieira. Ilic però sta recuperando dall’infortunio e mai come adesso il Toro ha bisogno delle sue giocate, per svoltare la situazione in mezzo al campo. Si tratta di uno dei centrocampisti più promettenti di tutta Europa, il Torino lo ha strappato al Marsiglia vincendo la sfida sul mercato e tutti attendono il suo debutto in campionato con la maglia granata.

La sua stagione

Nella prima parte di stagione, giocata con la maglia dell’Hellas Verona e prima del Mondiale con la Serbia, ha collezionato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 1 assist e 1 cartellino giallo. Ha avuto qualche problema fisico anche in Veneto quest’anno, ma alla fine ha giocato con la sua nazionale al Mondiale.