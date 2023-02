Sono due i giocatori ex granata nella squadra allenata da Ballardini: si tratta dei centrocampisti Benassi e Meite

Dopo aver aperto la 22^ giornata contro il Milan, il Torino si prepara a chiudere la 23^, in casa contro la Cremonese lunedì 20 febbraio alle ore 20:45. Allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva la Cremonese di Ballardini, che è subentrato ad Alvini a metà stagione. I grigiorossi sono ultimi in classfifica a soli 8 punti e non hanno ancora vinto in campionato, mentre in Coppa Italia hanno battuto Napoli e Roma in trasferta, arrivando in semifinale doive affronteranno la Fiorentina. Tra le fila dei lombardi sono presenti due ex calciatori granata: Marco Benassi e Soualiho Meite. Entrambi reduci da periodi deludenti, sono in cerca di riscatto e sperano di centrare la salvezza, che sarebbe un miracolo.

Marco Benassi: un carriera in declino

Marco Benassi ai tempi del Torino prometteva molto bene, tanto che sotto la guida di Sinisa Mihajlovic era diventato capitano a soli 22 anni. Il classe 1994 nel 2017 ha lasciato il Torino per 12 milioni di euro direzione Fiorentina. Non ha mai però più giocato al livello di prima, finendo ai margini: da qui i vari prestiti deludenti all’Hellas Verona e all’Empoli. Ora sta cercando di ripartire in prestito alla Cremonese, squadra nella quale sta trovando molto spazio.

Soualiho Meite: un’esplosione mai arrivata

Soualiho Meite invece, nel gennaio 2021 ha lasciato in prestito il Torino in fondo alla classifica per andare al Milan che invece era primo. In rossonero però non ha mai fatto bene e nell’estate dello stesso anno i granata lo hanno ceduto al Benfica per 6 milioni di euro. Anche in Portogallo poca fortuna e ora è in prestito alla Cremonese, che ha il diritto di ricatto fissato a 5 milioni.