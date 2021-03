Nel prossimo turno di campionato ci saranno diversi scontri diretti tra le squadre che stanno cercando di salvarsi, tra cui Crotone-Torino

Nella 26^ giornata di serie A si affronteranno diverse squadre che stanno rincorrendo l’obiettivo salvezza. Oltre al match in programma domenica tra Crotone-Torino, con fischio d’inizio alle 15, ci sono altre partite che potranno risultare determinanti per quanto riguarda le squadre che stanno lottando per rimanere in Serie A. La squadra di Nicola avrà anche da recuperare le due partite, contro Sassuolo e Lazio, che non si sono giocate per causa il focolaio che ha colpito diversi giocatori granata. Il Toro tornerà in campo appunto con diverse assenze causa Coronavirus e con alle spalle diversi giorni di stop forzato e allenamenti individuali. Infatti solo nella giornata di domenica i granata sono potuti tornare ad allenarsi in collettivo.

Le squadre con 25 punti

Ad aprire la prossima giornata di campionato sarà il match Spezia- Benevento, in programma sabato alle 15 allo Stadio Alberto Picco. Entrambe le squadre hanno 25 punti in classifica e tutti e due i club arrivano da una sconfitta in cui hanno subito 3 gol e non sono state in grado di segnare. Lo Spezia è stato sconfitto a Torino dalla Juventus mentre la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha perso 0-3 in casa contro l’Hellas Verona di Juric. Infine la Fiorentina, anche lei con 25 punti, affronterà il Parma coinvolto in maniera maggiore nella lotta per la salvezza occupando il 19 posto in classifica.

Le prossime avversarie delle ultime 4

Come già anticipato il Torino è terzultimo in classifica con 20 punti ma con 2 partite da recuperare. Domenica affronterà il Crotone, ultimo in classifica con soli 12 punti, e il Parma di D’Aversa se la vedrà con la squadra di Prandelli. Infine il Cagliari che, grazie alle ultime due vittorie contro Crotone e Bologna ha momentaneamente superato i granata in classifica con 1 punto di distacco, dovrà affrontare domenica alle 18 la Sampdoria alla Sardegna Arena. In caso di una vittoria da parte della squadra di Nicola e un pareggio o una sconfitta dei sardi contro i blucerchiati il Toro tornerebbe di nuovo a occupare il quartultimo posto.