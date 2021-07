A causa dell’aumento di casi di Covid in Francia, il Genoa ha cancellato l’amichevole con il PSG. Rennes-Torino per ora resta in programma

Torino-Bochum non è l’unica amichevole che nel weekend è saltata: il Genoa ha infatti cancellato l’amichevole contro il Paris Saint Germain a causa dell’aumento di casi di Covid in Francia. “Il Genoa Cricket and Football Club comunica che non si recherà in Francia per la prevista amichevole con il Paris Saint-Germain Football Club. Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia” si legge nel comunicato diffuso dalla società rossoblù.

Rennes-Torino in programma il 31 luglio

Venerdì 30 luglio anche il Torino dovrebbe volare in Francia per giocare, il giorno successivo, contro il Rennes. Per il momento l’amichevole è confermata ma anche in casa granata si sta monitorando con attenzione la situazione dei contagi in Francia. Dopo che la gara contro il Bochum è stata cancellata, quella contro il Rennes sarebbe la prima amichevole di prestigio in questo precampionato per la squadra di Ivan Juric.