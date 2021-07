Settimo giorno di allenamenti del Torino in Santa Cristina in Valgardena: lavoro differenziato per Rauti, infortunatosi contro l’Obermais

Settimo giorno di allenamenti per il Torino nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Anche quest’oggi il lavoro di Ivan Juric e compagni è sotto un bel sole. Prima della seduta mattutina, il tecnico croato ha prima tenuto una riunione con i suoi giocatori in palestra, solo in un secondo momento è iniziato il lavoro.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 10.55 La squadra è entrata in campo e sta ora svolgendo i primi esercizi con il pallone.

Ore 10.48 Mentre la squadra è ancora in palestra, Iago Falque ha iniziato a lavorare sul campo insieme al preparatore.

Ore 10.20 La squadra si è spostata ora in palestra. In campo ci sono solamente i quattro portieri che svolgono il proprio allenamento con il preparatore Di Sarno.

Ore 10.15 C’è anche Karol Linetty che lavora con il resto del gruppo. Iago Falque e Nicola Rauti svolgono invece un lavoro differenziato.

Ore 10.00 I calciatori del Torino hanno iniziato il lavoro sulla pista di atletica che circonda il terreno di gioco. C’è anche il giovane Stojkovic, il trequartista serbo acquistato per la Primavera che ieri ha raggiunto il ritiro di Santa Cristina Valgardena.