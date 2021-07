Ottavo giorno di allenamenti per il Torino a Santa Cristina Valgardena: giornata di sole, si inizia con il lavoro in palestra

E’ una bella giornata di sole a Santa Cristina Valgardena dove il Torino è arrivato all’ottavo giorno di allenamenti. Anche per oggi il programma prevede una doppia sessione di allenamento, entrambe a porte aperte al pubblico (come tutte le altre sessioni di allenamento in Trentino Alto Adige). Ad assistere agli allenamenti c’è anche il direttore tecnico Davide Vagnati.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 12.00 Anche i portieri hanno terminato il loro allenamento e sono rientrati negli spogliatoi.

Ore 11.50 I calciatori sono tutti rientrati negli spogliatoi tranne i portieri, che stanno continuando a lavorare con il preparatore Di Sarno.

Ore 11.30 Rolando Mandragora e Nicola Rauti stanno lavorando in campo con il preparatore.

Ore 11.20 Sta lavorando a parte Nicola Rauti, che corre sul campo mentre i giocatori sono in palestra

Ore 11.00 Continua il lavoro il palestra dei calciatori del Torino. Gli unici in campo sono i portieri.

Ore 10.40 I portieri hanno iniziato a lavorare in campo con il preparatore Di Sarno.

Ore 10.30 Dopo circa un’ora di lavoro in palestra, un primo gruppo di calciatori è ora uscito dalla palestra e sta svolgendo stretching sulla pista d’atletica.

Ore 9.30 I calciatori del Torino sono arrivati al campo e si sono subito recati in palestra, dove hanno iniziato il lavoro atletico.