Federico Coppitelli, a pochi giorni dal raduno della Primavera, è venuto a Santa Cristina Valgardena a seguire il Torino di Ivan Juric

Nei prossimi giorni la nuova Primavera del Torino inizierà ufficialmente la propria stagione, prima di cominciare il proprio ritiro il tecnico Federico Coppitelli è salito a Santa Cristina Valgardena dove, questo pomeriggio, ha osservato con attenzione l’allenamento condotto da Ivan Juric. Per Coppitelli è stata anche l’occasione di ritrovare diversi suoi ex giocatori, da Vincenzo Millico a Nicola Rauti, da Alessandro Buongiorno a Ben Kone, ma anche Christian Celesia e Luca Gemello, oltre che per conoscere Dennis Stojkovic, l’ala serba arrivata dal Partizan Belgrado che nella prossima stagione giocherà proprio con la Primavera. Non è certo comune vedere l’allenatore della Primavera fare visita al ritiro della Prima squadra e la presenza di Federico Coppitelli nella sede del ritiro del Torino va certamente considerata come un fatto positivo.