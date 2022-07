Porte chiuse in Austria questa mattina, come già al Filadelfia: non sarà l’unica volta in cui accadrà in ritiro

Tre settimana in Austria, lontani da occhi indiscreti. Ieri è cominciato il ritiro dei granata a Bad Leonfelden, dove la squadra resterà fino al trasferimento, il 22 luglio, a Waidring, per gli ultimi sette giorni prima dell’amichevole a Nizza e il ritorno a Torino. Stamattina la squadra si sta allenando ma a porte ben chiuse. Non sarà l’unico momento in cui l’allenatore celerà il proprio lavoro: ne sono previsti anche altri nel corso della preparazione estiva. Come già accaduto al Filadelfia nella prima settimana, anche in questo mese di luglio potrà capitare ai tifosi che volessero seguire il ritiro di non poter accedere a tutti gli allenamenti.