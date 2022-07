6 ragazzi dell’Under 19 aggregati per il precampionato. Dal portiere Fiorenza ad Akhalia, proveranno a guadagnarsi la fiducia di Juric

Aria fresca nel ritiro del Torino. Non solo perché in Austria i giocatori granata faranno i conti sicuramente con una versione più contenuta dell’afa torinese, ma anche per via del numero di facce nuove al contesto della prima squadra, che Juric ha deciso di portare con sé nella fase di precampionato. Ben sei giovani provenienti dalla Primavera granata. Tutti vogliosi di dire la loro e sfruttare l’occasione di lavorare a stretto contatto con il tecnico croato, che in passato non aveva certo speso parole al miele per i ragazzi dell’Under 19 in conferenza stampa. “Li conosco bene tutti i Primavera, per ora non ci sono giocatori da poter portare in ritiro il prossimo anno“, diceva nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Torino. Era fine aprile e un contesto di rosa differente. A distanza di oltre due mesi si sarà ricreduto o ha fatto di necessità virtù? Lo dirà solo il campo.

Fiorenza dall’Under 18 e i difensori Anton e Dellavalle

Tra i convocati di Ivan Juric possiamo infatti appoggiare la lente di ingrandimento e notare nomi che nella scorsa stagione hanno avuto a che fare con la Primavera di Coppitelli. Ce n’è per tutti i ruoli. Dal portiere Matteo Fiorenza, classe 2003 che nell’annata appena trascorsa ha avuto un ruolo importante specialmente con l’Under 18 di Antonino Asta, per passare alla difesa con Andrei Anton e Alessandro Dellavalle. Il primo è stato un titolare come centrale nella difesa di Coppitelli (19 presenze e 2 reti) ed molto spesso si è allenato col gruppo di Juric senza però riuscire a esordire, mentre il secondo è stato inamovibile sulla fascia destra quando il Toro si disponeva a quattro e agiva da braccetto quando Coppitelli optava per la difesa a tre.

Garbett già leader in nazionale. Akhalaia per l’attacco

Poco spazio per Jacopo Antolini, il quale si è rivelato un fattore con l’Under 18. Non si può dire lo stesso di Matthew Garbett, reduce da una buona stagione con la Primavera, ma già con un ruolo di spicco nella nazionale neozelandese. Juric lo ha aggregato molto spesso con prima squadra e ora ha la chance per giocarsi la permanenza. Anche perché sulla trequarti, dove è stato maggiormente utilizzato, al momento il tecnico croato non ha così tante alternative. Infine, Lado Akhalaia. L’ex Inter è stato schierato in 30 incontri e ha messo a segno 4 reti in campionato. Un bottino non proprio esaltante se ci si sofferma soltanto ai numeri. Il moldavo ha avuto comunque modo di crescere di giornata in giornata nelle considerazioni di Coppitelli, che lo utilizzava per la propensione al sacrificio e al dialogo con gli altri giocatori offensivi. Questi i curriculum con cui si presentano i sei all’avvio del ritiro, ora sta a loro trasformarli in cartastraccia, provando a impressionare Juric dal vivo con le loro qualità.