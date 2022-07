Ecco la lista dei convocati per la preparazione a Bad Leonfelden. Tra i giocatori al lavoro con Juric anche tanti Primavera

Sono 32 i calciatori del Torino che questa mattina sono partiti dal Piemonte e sono ora arrivi a Bad Leonfelden per iniziare il ritiro estivo agli ordini di Ivan Juric. Prendono parte al soggiorno austriaco i nuovi acquisti Bayeye e Radonjic, oltre a giocatori la cui permanenza a Torino è in bilico come Bremer e molti altri. Aggregati al gruppo i Primavera Anton, Dellavalle, Antolini, Fiorenza, Garbett e Akhalaia. Di seguito la lista dei convocati:

Torino, i convocati per il ritiro di Bad Leonfelden

PORTIERI: Berisha Etrit, Fiorenza Matteo, Gemello Luca, Milinkovic-Savic Vanja

DIFENSORI: Aina Ola, Bayeye Brian, Bremer Gleison, Buongiorno Alessandro Djidji Koffi, Dellavalle Alessandro, Izzo Armando, Rodriguez Ricardo, Singo Wilfried, Vojvoda Mergim, Zima David

CENTROCAMPISTI: Adopo Michel, Garbett Matthew, Horvath Krisztofer, Linetty Karol, Lukic Sasa, Ricci Samuele, Segre Jacopo

ATTACCANTI: Akhalaia Lado, Edera Simone, Pellegri Pietro, Radonjic Nemanja, Sanabria Antonio, Seck Demba, Verdi Simone, Zaza Simone.