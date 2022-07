Intorno alle 10 il Torino è partito dall’aeroporto di Caselle con un aereo privato, nel pomeriggio sarà in campo a per il primo allenamento

Il ritiro del Torino è iniziato. Intorno alle 10 di questa mattina la squadra di Juric è partita con un volo privato dall’aeroporto di Caselle per raggiungere l’Austria, solamente l’ultimo tratto di viaggio sarà con il pullman che porterà la squadra a Bad Leonfelden, località quasi al confine con la Repubblica Ceca dove la squadra granata si allenerà per due settimane prima di trasferirsi a Waidring per la seconda parte del ritiro. Già nel pomeriggio il tecnico Ivan Juric dirigerà il primo allenamento sul campo di Bad Leonfelden.