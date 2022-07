Il Toro di Juric partirà per Bad Leonfelden dove resterà per due settimane: lì il tecnico aspetta altri rinforzi

Un volo charter porterà questa mattina il Torino da Caselle a Bad Leonfelden, dove il gruppo trascorrerà quasi due settimane (fino al 22 luglio), prima che la carovana granata si sposti per un’ulteriore settimana a Waidring, seconda tappa austriaca. Juric guiderà il primo allenamento già nel pomeriggio, potendo contare sull’intero gruppo a disposizione: la scorsa settimana sono rientrati alla spicciolata i Nazionali (gli ultimi sono stati Linetty, Pellegri e Ricci) e si sono aggregati i primi due nuovi acquisti. Bayeye e Radonjic lavorano già da qualche giorno con i nuovi compagni.

Juric vende rinforzi

Non basta però al tecnico croato, che si aspetta di ricevere altre buone notizie nei prossimi giorni, in modo da avere una rosa il più possibile vicina a quella che poi affronterà la stagione. Serve un sostituto di Bremer (che partirà regolarmente con i compagni), serve un esterno e almeno due centrocampisti (uno è Maggiore, che Vagnati sta trattando). E poi serve rinforzare la trequarti: oltre a Radonjic c’è da capire come si svilupperà la trattativa per Laurentié, quella per Praet e sullo sfondo pure quella per Djuricic.