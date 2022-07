Benedetto fonda l’As Torino Calcio. Riparte dall’Eccellenza dopo il tentativo di arrivare al Torino FC con la cordata Taurinorum

Torino avrà tra i suoi confini una nuova realtà calcistica. Si tratta dell’As Torino Calcio, frutto della fusione tra il Sanmauro Calcio di Enea Benedetto e l’Accademia Torino di Paolo Bonacina. Il primo è un nome non nuovo al calcio torinese. Benedetto – noto imprenditore nei campi delle Cryptovalute, Blockchain, finanze e da poco anche con interessi nell’edilizia – è un nome conosciuto non solo per essere stato alla guida del Barcanova e il suo passato da allenatore, ma anche per il ruolo centrale nella cordata Taurinorum che nell’estate del 2020 aveva presentato un’offerta per l’acquisizione del Torino Football Club.

Benedetto riparte dal Torino Calcio

Così scriveva in un post Facebook del 29 luglio 2020: “Il Toro è una stella del firmamento che si deve far brillare… ed il progetto Taurinorum deve essere quella scintilla che finalmente lo farà brillare!”. Lui stesso aveva annunciato un’offerta da 55 milioni da presentare a Urbano Cairo, senza però verificarsi un seguito della faccenda. Nei mesi scorsi si è vociferato di interessamenti per Novara e Salernitana, ma alla fine Benedetto ripartirà da una nuova esperienza con una società il cui nome è un chiaro riferimento al Torino che fallì nell’estate del 2005.

Gli obiettivi appaiano molto ambiziosi, ma per il momento la nuova società dovrà affrontare il campionato di Eccellenza. “Si tratta di un accordo sportivo ed imprenditoriale che ho la fortuna di condividere con Paolo Bonacina – spiega Enea Benedetto – La nuova realtà si pone come elemento di esaltazione e arriva nel miglior momento della storia del Sanmauro (che di fatto però sparisce dal panorama calcistico piemontese) e del nuovo corso dell’Accademia Torino, la quale in questi sei anni ha dato grandi gioie al calcio piemontese. Siamo molto ambiziosi. Questo è un progetto che si spalma sulla base di più anni, ma l’obiettivo di questa stagione sarà il raggiungimento dei playoff – in più aggiunge – La Serie D rimane sempre un nostro traguardo e vogliamo raggiungerla nei prossimi tre anni”.