In un ottimo italiano, Radonjic ai microfoni di Torino Channel ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore granata

“Sono felice di essere qua al Torino e sono pronto per questa stagione. Torno in Italia dopo sei anni, ho giocato a Roma da giovane e ora sono pronto per la battaglia”. Sono queste le prime parole da calciatore del Torino di Nemaja Radonjic espresse, in un ottimo italiano, ai microfoni di Torino Channel. Il neo acquisto granata ha poi parlato della sua amicizia con i compagni di nazionale Milinkovic-Savic e Lukic: “Conosco già Milinkovic-Savic e Lukic, con Sasa sono molto amico, giochiamo insieme da quando siamo piccoli e siamo insieme anche in nazionale. Ho parlato con lui tutti i giorni, mi ha detto che è un grande club e che ci sono grandi tifosi: non vedo l’ora di giocare”.

Radonjic: “Mi hanno detto che con Juric si lavora duro ogni giorno”

Chi invece non conosceva di persona prima dell’arrivo al Torino è Ivan Juric: “Non conosco ancora Juric ma tutti mi hanno parlato bene di lui, anche Tudor che è arrivato adesso al Marsiglia, mi hanno detto che con Juric bisogna lavorare duro tutti gli allenamenti”. Radonjic ha poi parlato del ruolo in cui preferisce giocare: “Il mio ruolo è esterno d’attacco di sinistra, ma posso giocare anche terzino sinistro o destro. Gioco dove il mister mi mette”.