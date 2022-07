Fra i 32 giocatori che da ieri sono a Ban Leonfelden non c’è Vincenzo Millico, l’attaccante per il momento è rimaso a Torino

Sono 32 i giocatori che da ieri stanno lavorando a Bad Leonfelden agli ordini di Ivan Juric, tra questi però non c’è Vincenzo Millico, nonostante fosse presente al Filadelfia nei primi allenamenti della nuova stagione. L’assenza dell’ex bomber della Primavera non è però un caso: non è infatti partito con i compagni per il ritiro a causa di un leggero infortunio, raggiungerà eventualmente i compagni in Austria solamente dopo essersi completamente ristabilito. Discorso simile anche per Ben Koné, che tra l’altro è diventato papà da pochi giorni.

Calciomercato Torino: i giocatori in uscita

I motivi dell’assenza in Austria di altri giocatori, come Christian Celesia e Samuele Vianni, sono invece completamente differenti: né il difensore, né l’attaccante rientrano nei piani della società e il dt Davide Vagnati è già al lavoro per trovare loro una nuova sistemazione. Tra i giovani rimasti al momento a Torino c’è anche Altin Kryeziu: anche il centrocampista ex Spal non è partito per l’Austria per via di un acciacco fisico ma, come Celesia e Vianni, è in uscita dal Toro.