L’allenamento del 27 marzo al Filadelfia: il Torino di Nicola lavora verso il derby aggregando alcuni elementi della Primavera

Il Torino si allena sotto il sole preparando il derby contro la Juventus in programma sabato 3 aprile alle 18. I granata di Nicola hanno svolto una partita di allenamento al Filadelfia, alla quale hanno preso parte anche alcuni elementi della Primavera di Coppitelli, alla luce delle numerose assenze con cui la prima squadra sta facendo i conti in questa sosta per le Nazionali. Resta ancora fuori Nkoulou, ormai out da un mese.