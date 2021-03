Il Torino lo ha pagato 21,4 milioni nell’estate 2019: ovvero più di 4 milioni per ogni gol che ha segnato da allora. E con Nicola non è un titolare fisso

Da quando sulla panchina del Torino siede Davide Nicola, Simone Verdi è sceso in campo nell’undici titolare solo una volta sulle nove partite disponibili, contro l’Inter, il 14 marzo scorso. Nel 3-5-2 che è la base di partenza del tecnico di Vigone, il 24 non è centrale, soppiantato com’è da punte di peso come Belotti, Zaza e Sanabria. Il tecnico lo sta sfruttando a partita in corso, traendone talvolta beneficio (come nella rimonta contro il Sassuolo) poiché gli consente di sistemare i suoi con un modulo più offensivo, il 3-4-1-2 o il 4-4-2. E’, insomma, un rincalzo più che un perno. Così ne esce, almeno, ridimensionato l’investimento che il Toro fece per acquistarlo dal Napoli nell’estate 2019: Cairo scelse di pagarlo 21,4 milioni, mai ne ha tirati fuori tanti per un singolo giocatore. A un anno e mezzo di distanza, non si può parlare altro che di un flop. Parlano i numeri.

L’acquisto più oneroso di Cairo è un flop

Verdi ha segnato, sin qui, cinque gol con la maglia granata, uno dei quali nel campionato in corso (contro il Bologna) e due nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce dell’ottobre 2020. Si potrebbe dire insomma che, fin qui, il Toro lo ha pagato 4,28 milioni per ogni rete. Ma anche poco più di 1,6 milioni per ogni assist: ne ha messi a referto 13 in totale, cinque dei quali nella stagione 2020/21. Dal settembre 2019 ha giocato da titolare 38 partite in tutto sulle 60 nelle quali è stato a disposizione (è subentrato in 20 di esse). Altra approssimazione: il Torino ha speso 560 mila euro per ogni sua presenza dal primo minuto.

Verdi ha perso centralità nel Torino: i numeri

Rimaniamo proprio sulle partite giocate. Analizzando quelle in cui è sceso in campo da titolare, si scopre che Verdi ha perso centralità nel Torino. Nella stagione 2019/2020, con Mazzarri e Longo come allenatori, ha giocato dal primo minuto 27 sfide su 34, entrando in sette occasioni dalla panchina: se ne ricava una percentuale di titolarità del 79%. Con Giampaolo e Nicola, nella stagione 2020/2021, è scesa al 42%: l’ex Napoli è stato titolare 11 volte – quasi tutte con il mister di Giulianova – ed è subentrato in 13 gare. Ha perso centralità: non certo la caratteristica di un investimento azzeccato.