Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Torino apre le porte ai tifosi per l’allenamento al Filadelfia di mercoledì

Il Torino ha comunicato che mercoledì 4 ottobre la squadra sosterrà una seduta di allenamento a porte aperte al Filadelfia: “Il Torino Football Club comunica che l’allenamento di domani – mercoledì 4 ottobre – si svolgerà a porte aperte. Per assistere alla sessione mattutina i tifosi potranno accedere dall’ingresso di Via Filadelfia a partire dalle ore 11.15 per poi prendere posto nella tribuna centrale”.