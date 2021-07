Quindicesimo giorno di allenamento in Val Gardena per il Torino, reduce dall’amichevole contro l’Al-Fateh terminata a reti inviolate

Prosegue la preparazione pre-campionato del Torino di Juric, attualmente a Santa Cristina Valgardena. I granata, reduci dall‘amichevole di ieri contro l’Al-Fateh, terminata a reti inviolate, hanno svolto una sessione di lavoro mattutina, incentrata su esercizi specifici in palestra e piscina. Chi non ha giocato, si è invece allenato sul campo del centro sportivo “Mulin da Coi”. Dal fronte infermeria, ancora a parte Bremer e Kone, che hanno svolto una sessione riabilitativa. Sanabria invece si è concentrato sulla parte tecnica, terminando con una serie di tiri in porta.