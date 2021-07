Ai microfoni di Sky, Salvatore Sirigu ha parlato del suo addio al Torino lanciando diverse frecciatine alla società granata

Schietto e diretto come sempre, Salvatore Sirigu ai microfoni di Sky ha parlato del suo addio al Torino togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. “Sono arrivate critiche importanti, a volte ci sono passato sopra e a volte sono state di stimolo. A volte però sono arrivate troppo pesanti e mi hanno dato fastidio, io non mi faccio vedere sui media e sui social, io incasso e sto zitto e ogni tanto sputo veleno. Mi ha dato fastidio che nessuno abbia preso le mie difese, per una volta lo meritavo almeno come persona” ha esordito il portiere fresco campione d’Europa con l’Italia.

Sirigu sul Torino: “Bisogna guardare cosa si è fatto per tenere un giocatore”

“L’addio al Torino? Succede nel calcio, eravamo arrivati alla fine di un ciclo e basta – ha continuato il portiere – Rimpianti? Un po’ sì, non è semplice andar via da una squadra dove hai lasciato il cuore e da ragazzi a cui voglio bene. Ma uno deve guardare in faccia la realtà, vedere se sei apprezzato. E’ troppo facile dire che un giocatore voleva andare via, ma bisogna guardare cosa si è fatto per trattenere il giocatore non solo nel mese di giugno, ma anche prima. Io sono una persona che ha valori, quando vengono a mancare mi dà fastidio”.

Cairo su Sirigu: “Non l’ho visto felice di restare”

Nelle parole di Sirigu è facile leggere una risposta a quanto dichiarato da Urbano Cairo, in conferenza stampa, nel giorno della presentazione di Ivan Juric. “Sirigu con noi ha fatto quattro anni, ma nell’ultimo l’ho visto meno felice di restare con noi. Quindi credo che potesse essere giusto accontentarlo. E’ un portiere di grande esperienza è ancora nel pieno della carriera, magari può avere dei desideri diversi. Io con lui ho un ottimo rapporto. La motivazione però è importante, non è che non fosse attaccato alla maglia, lo è, ma se non sei al massimo concentrato e con la voglia di restare magari rendi sotto le tue possibilità” aveva dichiarato il presidente granata.