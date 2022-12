L’attaccante granata ha giocato da subentrante contro l’Almeria: è la prima volta dall’infortunio contro il Bologna

Trentanove lunghi giorni dopo, si è rivisto in campo Pietro Pellegri. Out contro l’Espanyol, è invece tornato a disposizione per l’amichevole contro l’Almeria, che lo ha visto sul rettangolo verde dal 66′, al posto di Sanabria. Un altro periodo sfortunato sembrerebbe essere giunto al termine per lui, già fermato in diverse occasioni dagli infortuni. L’ultimo, arrivato contro il Bologna, è durato più del previsto, ma si spera resti l’ultimo per un po’.

Pellegri, tanta sfortuna contro il Bologna

Galeotto fu quello scatto poco dopo il fischio finale al Dall’Ara. Sono bastati tre secondi a Pellegri per costringere il Toro al primo cambio. Caviglia girata e uno stop particolarmente lungo: la sfortuna lo perseguita. Da inizio stagione, è stato costretto a fermarsi ai box altre due volte: la prima a fine settembre, durnate l’amichevole con l’Under 21 contro il Giappone. La seconda, a fine ottobre, poco prima del derby. Un’Odissea infinita, che si porta avanti da inizio carriera.

Torino, Juric spera di aver recuperato l’attaccante definitivamente

Soggetto a infortuni di vario genere, Pellegri è però sempre riuscito a rialzarsi. Anche questa volta, è infatti tornato in campo con grinta e voglia di contirbuire ala causa. Per Juric resta una pedina importante da poter sfruttare offensivamente grazie alla fisicità e alla buona gestione di palla. Prima del campionato, l’ex Monaco avrà ancora qualche chance da giocarsi per mettere minuti e farsi trovare pronto in vista del ritorno del campionato a gennaio.