Nel giorno in cui è stata allestita la camera ardente, i tifosi del Toro hanno omaggiato Mihajlovic con uno striscione davanti alla Maratona

“Un guerriero non muore mai. Ciao Sinisa”. E’ questo lo striscione che i tifosi del Torino hanno voluto dedicare a Mihajlovic nel giorno in cui a Roma è stata allestita al camera ardente dell’ex tecnico. Lo striscione è stato poso allo stadio Olimpico Grande Torino, proprio di fronte alla Curva Maratona, di cui Mihajlovic era diventato un idolo grazie alla sua grinta, la sua ambizione, la voglia di portare il Toro in alto durante la sua esperienza da tecnico della squadra granata.