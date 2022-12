Vizio del gol e qualità per l’olandese, sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo in vista del ritorno della Serie A

Prima il recupero record, poi il ritorno al gol: non potrebbe andare meglio per Perr Schuurs. Arrivato in estate, l’olandese si sta rivelando un degno sostituto del suo predecessore Gleison Bremer, passato all’altra sponda del Po. Un rendimento sperato e arrivato con lavoro e dedizione e che vede il suo coronamento proprio in quest’ultimo mese.

Schuurs, dallo stop al top

L’infortunio alla spalla che ha costretto l’ex Ajax a uno stop, sembrerebbe essere archiviato. Ha infatti raggiunto i compagni in Spagna per il ritiro, presenziando a entrambe le amichevoli come titolare grazie al suo recupero record. Un’ottima notizia per Ivan Juric, che sperava di riaverlo in fretta per prepararsi alla seconda parte di stagione. Le sue preghiere sono state esaudite e in aggiunta, è arrivata anche la ciliegina sulla torta.

Toro, l’olandese dà spettacolo e Juric sorride

Schuurs è infatti andato a segno contro l’Almeria, sbloccando il risultato al 35′. Dopo un’occasione d’oro a inizio match, l’olandese ha dato concretezza ai propri tentativi su sviluppo da corner. Una pennellata di Lazaro si è trasformata nell’assist perfetto, che ha gli ha permesso di buttarla dentro con una spizzata di testa. Il vizio del gol c’è e non perde occasione di rimarcarlo: già in coppa Italia aveva segnato contro il Cittadello, creandosi poi diverse occasioni nel corso della stagione. Il modo migliore per prepararsi a gennaio.