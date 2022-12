La Croazia ha battuto 2-1 il Marocco nella finale per il terzo posto: Nikola Vlasic in campo nel secondo tempo

La Croazia ha vinto la finale per il terzo posto al Mondiale in Qatar: 2-1 il risultato finale contro il Marocco, squadra rivelazione di questa Coppa del Mondo. Nikola Vlasic, in campo dal 61’ al posto Kramaric, tornerà a Torino con la medaglia di bronzo.