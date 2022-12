Il centrocampista non ha giocato la seconda e ultima amichevole in Spagna a causa di un affaticamento muscolare

Samuele Ricci è stato il grande assente nell’amichevole disputata ieri pomeriggio dal Torino contro l’Almeria, il secondo e ultimo test in terra spagnola prima del rientro in Piemonte dove la squadra di Ivan Juric proseguirà la preparazione in vista della partita contro il Verona del prossimo 4 gennaio. Il motivo del forfait del centrocampista è un affaticamento muscolare, un infortunio che non sembra però destare particolari preoccupazioni allo staff medico e nei prossimi giorni, al Filadelfia, Ricci dovrebbe potersi aggregare nuovamente ai propri compagni ed essere a completa a disposizione di Ivan Juric. Con Karol Linetty infortunato e costretto ad alcune settimane di stop, il recupero del numero 28 sarà fondamentale visto che, in attesa di qualche rinforzo dal mercato di riparazione, la coperta in mezzo al campo è molto corta.