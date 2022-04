Per la seconda volta in questa stagione la squadra di Juric ha collezionato due match di fila senza subire reti

Il Toro tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino di fronte al proprio pubblico è riuscito a dare del filo da torcere alla capolista. Ma soprattutto c’è da evidenziare che, grazie al pareggio privo di reti rimediato contro il Milan, il Toro ha collezionato la seconda partita di fila senza subire reti. Infatti, i granata prima della sfida contro i rossoneri erano reduci dalla vittoria 0-1 contro la Salernitana, in una partita che era stata molto combattuta. Il punto rimediato contro il Milan e il fatto di essere riusciti a mantenere la porta inviolata è stato possibile grazie a una grande prestazione della difesa granata con, manco a dirlo, una strepitosa prova di Bremer. Il brasiliano ha messo in grande difficoltà Giroud che all’andata era riuscito a fare male al Toro. Ma anche Berisha, Zima, Rodriguez e Izzo hanno rimediato una prestazione più che sufficiente contribuendo in maniera importante al clean sheet mantenuto dal Toro. Così i granata hanno dimostrato ancora una volta di avere una delle migliori difese della Serie A, riuscendo a collezionare otto partite senza subire gol.

I due clean sheet di fila rimediati a settembre

La squadra guidata da Juric non rimediava due partita di fila senza subire gol dalla metà dello scorso settembre, quando il Toro conquistò due vittorie contro Salernitana e Sassuolo. Contro i campani i granata si imposero 4-0 senza nessuna difficoltà, mentre contro i neroverdi Bremer e compagni vinsero 0-1 dopo che la partita sembrava essere inchiodata sul pareggio. Adesso, archiviato il pareggio contro il Milan, i granata devono pensare alla partita contro la Lazio. Una gara molto complicata dove però ancora una volta il Toro cercherà di non subire reti e provare a tornare da Roma con i 3 punti per cercare di fare un ottimo finale di stagione. Per i granata non sarà affatto semplice centrare la terza partita di fila senza subire gol, anche perché i biancocelesti vorranno dare continuità al successo rimediato contro il Genoa, con la squadra capitolina che ha fatto ben 4 gol ai rossoblù ma contro il Toro avrà ancora fame di gol, i granata sono avvisati.