Contro il Milan a distanza di tre anni lo stadio Olimpico Grande Torino è tornato a riempirsi, presenti oltre 23 mila spettatori

La capienza al 100% e la cornice di pubblico che si è registrata per la partita tra Toro e Milan ha riportato la mente di tutti ai tempi prima del Covid. Per il match tra la squadra guidata da Ivan Juric e i rossoneri erano presenti ben 23.472 spettatori. Un dato simile non si registrava praticamente da 3 anni, per essere più precisi dal Torino-Inter che si disputò il 23 novembre 2019. In quell’occasione gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino erano più di 26 mila.

Torino-Milan: rossoneri in grande presenza

Tornando a parlare dei giorni nostri c’è da segnalare che nel match tra Toro e Milan erano presenti tantissimi tifosi rossoneri spinti anche dalla voglia di tornare a vincere lo scudetto, con i rossoneri che attualmente guidano la classifica di Serie A con 68 punti. Inoltre, erano presenti anche due ospiti di eccezione ovvero Alessio Cerci (che ha dedicato un post Instagram ai tifosi granata) e Gian Piero Ventura. Quest’ultimo ha assistito alla partita affianco al presidente Urbano Cairo. Il numero 1 granata ha poi dedicato un post su Instagram al suo ex allenatore.