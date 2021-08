Con Ansaldi out, restano poche le alternative per Juric: si pensa ad un innesto anche tra gli esterni granata

Tra le pedine della scacchiera di Juric, non possono mancare di certo gli esterni tra quelle vincenti. Il tecnico insiste molto su un certo tipo di completezza anche per quanto riguarda questo reparto. Attualmente infatti, ha solamente quattro gicoatori a disposizione, due per parte. La coperta potrebbe perciò essere troppo corta nell’ottica di campionato e Coppa italia, tenendo presente l’età di Ansaldi che avanza e che spesso lo ha costretto ad alcuni stop per problemi fisici, come l’ultimo sopraggiunto durante un allenamento.

Toro, Ansaldi è tra i capisaldi del gioco di Juric, ma la forma fisica resta un problema

L’argentino resta tra i migliori dell’organico granata nel suo ruolo. La fascia sinistra gli appartiene da tempo e, come chi è arrivato prima di lui, se n’è accorto anche Juric. Ha infatti scelto di impiegarlo titolare sia contro l’Al Fateh che contro il Rennes, vincendo la propria battaglia sotto quel punto di vista ma non sul fronte risultati. Contro l’AZ Alkmaar resta ancora un’occasione per smentire il passato, ma senza l’ex Atletico Madrid. Il tecnico è infatti costretto ad ulteriori prove sui tre esterni a disposizione: restano in lizza Aina, di rientro dal prestito, Singo, di rientro dalle Olimpiadi e Vojvoda.

Juric, emergenza fasce: si potrebbe ricorrere al mercato

Quattro sono poche alternative per un ruolo così delicato e potrebbero invogliare il tecnico a chiedere qualcosa anche per le fasce sul fronte mercato. Già a Verona, Juric è riuscito a far rendere gli esterni meglio degli attaccanti, rendendoli il proprio punto di forza. Se Ansaldi resta uno dei capisaldi, necessità però di ricambi altrettanto efficaci. Vagnati potrebbe dover correre ai ripari per metterci una pezza con i ricambi giusti. È ormai da diverso tempo che il ds granata ha cominciato a muoversi per soddisfare le sue richieste. Il tempo stringe ed è ora di chiudere qualche affare.