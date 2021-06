Juric ha trasformato i suoi esterni in attaccanti aggiunti, a Verona: al Torino può farlo con Singo & co.

Semplifichiamo il calcio: per vincere servono i gol, per farli servono gli assist. E, nel biennio al Verona, Ivan Juric ha trovato venti gol e trenta assist dai suoi esterni di centrocampo. Anzi, solo dai tre che hanno giocato di più: Lazovic, Faraoni e Dimarco. Mica pochi. Il tecnico croato ha perfezionato il suo modello, negli anni: da Mantova all’Hellas, poco a poco, ha migliorato l’apporto offensivo dei terzini, sempre meno difensori, sempre più attaccanti aggiunti. Ora proverà a fare lo stesso al Torino, che in quel ruolo ha già in rosa giocatori di valore, mercato permettendo.

Singo e Vojvoda: con Juric possono crescere

“Gli esterni devono stare alti, altrimenti diventa difficile creare occasioni. In questo modo, invece, attacchiamo bene”: il piano di Juric è in questa frase, pronunciata davanti ai microfoni dei cronisti dopo la sconfitta contro l’Atalanta, nel dicembre 2019. In Val Gardena, il Toro lavorerà su questo, cercando di migliorare i numeri già buoni degli esterni in organico: Singo, Ansaldi e Vojvoda, nell’ultima stagione, hanno già messo assieme quattro gol e undici assist. Una buona base su cui lavorare. Anche nell’ottica di valorizzazione della rosa e soprattutto guardando a Singo. L’ivoriano ha mostrato buone doti, ma con Juric può migliorare ancora: incrementando ulteriormente, tra un anno, il suo valore sul mercato.

A Verona, gli esterni hanno fatto quasi meglio degli attaccanti

L’allenatore di Spalato ha lavorato da sempre sull’apporto alla manovra degli esterni, fin dagli esordi in panchina. Eppure mai come a Verona si sono visti risultati così evidenti, in termini di contributo alla fase realizzativa. Nell’ultima stagione, ad esempio, Lazovic, Dimarco e Faraoni hanno messo assieme dodici reti e diciassette assist. Un risultato impressionante, se lo si confronta con quello degli attaccanti: Zaccagni, Kalinic e Lasagna hanno segnato in tutto nove gol, se si aggiunge anche il contributo del trequartista Barak si arriva a sedici, solo quattro in più rispetto ai “quarti” della mediana.