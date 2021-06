La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il nome di Pereyra e la situazione di Sirigu

I quotidiani che parlano di Torino spaziano tra il mercato e la preparazione verso il ritiro. Il Corriere, in particolare, avanza due nomi: Pereyra per l’attacco e Ranocchia per la difesa.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, ti sveglia Juric”

Intervista a Bovarone: “C’è scollamento tra tifosi e società, mentre il croato incarna l’essenza granata”

Coppitelli: “Noi pazzeschi”

Il tecnico della Primavera: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile. Ora abbiamo il destino in mano”. E domenica ci sarà il derby a Volpiano

Sirigu verso i saluti: Cairo gli chiude la porta

Vagnati ha comunicato agli agenti del portiere l’intenzione del Toro: cessione. Via libera per Genoa, Cagliari o Juve

La Gazzetta dello Sport: Martello Juric

Mare e vacanze? Macché. Linea diretta col Toro

Tra le isole di Spalato non spegne mai il cellulare. Il nuovo tecnico granata carico a mille: vuole stupire

Corriere Torino: Toro, si valuta Pereyra

Ma intanto dietro e concreta la pista che porta a Ranocchia