A Roma, con Turchia-Italia comincia Euro 2020, gli azzurri vogliono regalare spettacolo. Belotti e Sirigu in panchina

Un anno dopo Euro 2020 è pronto a cominciare. Si partirà questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico a Roma con il match Italia-Turchia. Incontro valido per la prima giornata del girone A. Dopo la finale di Coppa Italia sarà un’altra occasione per vedere finalmente i tifosi sugli spalti. I protocolli prevedono che gli spettatori possano occupare solo il 25% della capienza massima dell’impianto. Quindi circa 15.900 persone, di cui almeno 3.000 saranno tifosi turchi, potranno godersi il debutto degli Azzurri di Mancini allo stadio. L’Italia, come dichiarato dal capitano azzurro Giorgio Chiellini, sente l’amore e il sostegno dei tifosi. Anche per questo la squadra vuole dare spettacolo e togliersi grandi soddisfazioni in questi Europeo, a partire da questa sera.

Sirigu e Belotti l’Europeo parte dalla panchina

L’Europeo per i due giocatori del Torino Andrea Belotti e Salvatore Sirigu partirà dalla panchina. Mentre il portiere granata è il secondo di Gianluigi Donnarumma, l’attaccante del Toro è destinato – almeno per questa prima partita – a perdere il ballottaggio con Ciro Immobile. Salvo colpi di scena il giocatore della Lazio partirà dal primo minuto. Insieme a lui a completare il reparto offensivo ci saranno Lorenzo Insigne e Domenico Berardi. I due giocatori potranno dare un grande aiuto a Immobile e fornirgli palloni che possano risultare velenosi per il portiere turco Cakir. In questo Europeo sicuramente il Gallo avrà occasioni per mettersi in mostra e dimostrare le sue qualità che possono dare una grande mano agli Azzurri.