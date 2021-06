Dopo il prestito al Benevento, Iago Falque si allena in vacanza: ma difficilmente rientrerà nei piani del Torino di Juric

Iago Falque, dopo la parentesi al Benevento farà ritorno al Torino, ma difficilmente il suo futuro sarà ancora in granata. Il giocatore sta continuando a lavorare anche in vacanza per farsi trovare nella migliore condizione fisica possibile all’inizio della nuova stagione. Lo spagnolo vuole provare a convincere Juric a puntare su di lui, per rimanere così al Toro dove ha vissuto tre stagioni e mezza, in cui ha collezionato ben 108 presenze e segnato 32 gol. La missione di Iago Falque è molto complicata anche perché il Toro è alla ricerca di una sistemazione per lo spagnolo con il contratto in scadenza nel 2022. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati punta a cedere a titolo definitivo l’ex giocatore di Toro e Benevento. Quindi le strade future tra il club granata e lo spagnolo pare che si dovranno separare.

Iago Falque: al Benevento stagione sfortunata

Lo spagnolo è reduce da una stagione non proprio positiva con il Benevento che è retrocesso in serie B da terz’ultimo, condannato alla retrocessione proprio dal Toro. La squadra granata ha ottenuto la salvezza matematica contro la Lazio proprio prima dell’ultimo match di campionato contro la squadra campana. Con la Strega Iago Falque ha collezionato solo 11 presenze, un assist e un gol nel match contro il Crotone nel gennaio scorso. Una stagione segnata dai diversi infortuni muscolari che lo spagnolo ha dovuto risolvere e che lo hanno costretto lontano dal campo, anche nell’ultima partita di campionato contro il Toro. Gli infortuni che Iago Falque ha riscontrato sono da tenere in considerazione e anche questo fattore porta il club granata ad avere l’intenzione di cedere lo spagnolo.