Il tecnico, dopo l’ufficialità della separazione con Juric, è prossimo a diventare il nuovo allenatore granata. Sui social il video indizio

Manca pochissimo all’ufficialità. Il Torino qualche minuto fa ha salutato Ivan Juric e ora si appresta ad accogliere Paolo Vanoli, come nuovo allenatore granata. Un ulteriore indizio che porta il tecnico dopo la risoluzione del contratto con il Venezia a insediarsi sotto la Mole, arriva dal profilo X del Torino. Il club ha infatti pubblicato un video in cui vengono mostrare le sponde torinesi del Po e raccontata attraverso un voice-over la tradizione del canottaggio nel capoluogo piemontese. “Negli anni svariate imbarcazioni hanno risalito la corrente del fiume. Tra queste, un Bucintoro, barca veneziana simile a una gondola. Ordinata dai Savoia ai cantieri della Serenissima nel 1731 percorse l’intero fiume partendo da Venezia e giungendo a Torino”. Un chiaro indizio di quello che sta per accadere, ovvero l’inizio di una nuova era sulla panchina granata.

Risalendo la corrente, fino alle nostre acque 🛶⌛️ pic.twitter.com/12rLJQy2fd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024