Continua la contestazione del popolo granata nei confronti di Cairo: striscioni davanti allo stadio Grande Torino

Altro anno, stessa situazione in casa Toro. Permane infatti quell’alone di malcontento tra il popolo granata che ha caratterizzato gli ultimi anni. In occasione della prima giornata di campionato, che vedrà Juric ed i suoi impegnati contro l’Atalanta di Gasperini, i tifosi si sono fatti ancora una volta sentire. Si sono infatti presentati davanti allo stadio Grande Torino con alcuni striscioni riferiti al mercato e che sbeffeggiano il Patron granata. Non il migliore dei modi per cominciare la nuova stagione.

La contestazione dei tifosi: “Il campionato ha inizio, degli acquisti nessun indizio”

Pochi acquisti e lo stesso modus operandi che ha visto il Toro patire a campionato in corso, scendendo fino a rischio retrocessione. E per sottolinearelo, alcuni rappresentanti della piazza granata, hanno esposto un cartello con la scritta “Il campionato ha inizio, degli acquisti nessun indizio”. Oltre all’ormai consueto “Cairo vattene”, sia sugli striscioni che sui palloncini, si sono aggiunti alla lista ” sei un bugiardo” scritto in dialetto piemontese e “A Natale Oronzo al Comunale“. Oltre alla rosa che è un cantiere aperto, c’è perciò anche altro su cui lavorare.