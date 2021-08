Torino-Atalanta, i convocati: ecco i calciatori scelti dai tecnici Ivan Juric e Gian Piero Gasperini per la prima partita di campionato

È di nuovo tempo di Serie A ed il Grande Torino è pronto ad ospitare nuovamente i granata, che nella prima giornata di campionato affronteranno l’Atalanta di Gasperini. Juric, privo di Zaza, Ansaldi, Kone e Millico, ha recuperato parzialmente Belotti, allenatosi in gruppo e quindi in panchina. Il tecnico della Dea invece, sarà senza Zapata e Hateboer, entrambi infortunati, mentre Lovato è stato recuperato. Tra gli squalificati invece figurano i nomi di De Roon, Freuler, Toloi e Delprato. Di seguito, le scelte dei due allenatori per la prima giornata di campioanto.

Torino-Atalanta: i convocati di Juric

In attesad i comunicazione.

Torino-Atalanta: i convocati di Gasperini

Sono 21 i giocatori chiamati in causa da Gasperini. Restano out Zapata ed Hateboer. Recuperato invece Lovato. Di seguito le scelte del tecnico:

Portieri: Musso, Sportiello, Rossi;

Difensori: Demiral, Djimsiti, Palomino, Lovato, Šutalo, Gonsens, Pezzella, Mæhle, Scalvini;

Centrocampisti: Pasalic, Da Riva, Malinovsky, Pessina, Miranchuk;

Attaccanti: Ilicic, Muriel, Piccoli, Lammers.