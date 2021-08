La partita tra il Torino e l’Atalanta è in programma per sabato 21 agosto alle 20.45 al Grande Torino: ecco come seguirla in TV e in streaming

Torino-Atalanta sancirà l’inizio della stagione 2021/2022 delle rispettive formazioni. I granata, reduci dal passaggio del primo turno di Coppa Italia contro la Cremonese, affronteranno la Dea, che è uscita sconfitta invece dall’amichevole contor la Juventus. Il match, in programma per sabato 21 agosto alle ore 20.45 al Grande Torino, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.