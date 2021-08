La probabile formazione dell’Atalanta contro il Torino / Un dubbio in attacco per Gasperini, confermati gli altri settori

Tutto pronto o quasi tra Torino ed Atalanta, che si affronteranno alla prima giornata di campionato al Grande Torino. Entrambi i tecnici arrivano da una preparazione caratterizzata da alti e bassi e proveranno a cominciare col piede sull’acceleratore. Sono diverse le assenze per Gasperini tra infortuni e squalificati. Tra questi figurano i nomi di Zapata, gioiello d’attacco ma fermo ai box, e Hateboer, che deve essere operato per la frattura al quinto metatarso che fatica a guarire. Non ci sono poi De Roon, Freuler e Toloi,, tutti squalificati. Il tecnico ha però recuperato Lovato.

Atalanta, tante conferme forzate per Gasperini date le assenze

Il modulo scelto da Gasperini è il consueto 3-4-2-1. Tra i pali confermato Musso, in vantaggio rispetto a Sportiello. In difesa, dovrebbero essere confermati i tre titolari visti in campo contro la Juventus: Palomino e Djimsiti ai lati con Demiral centrale. Anche il centrocampo dovrebbe essere privo di grandi sorprese. Pessina e Pasalic occuperanno il centro, a causa dell’assenza di Freuler e De Roon, mentre ai lati ci sono Mahele e Gonsens. Dietro la punta Muriel invece c’è Miranchuk in vantaggio su Piccoli e Malinovsky. Al suo fianco presenzia Ilicic.

Atalanta, la formazione contro il Torino

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Mhele, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. A disp. Sportiello, Rossi, Lovato, Sutalo, Pezzella, Scalvini, Da Riva, Malinovsky, Piccoli, Lammers. All. Gasperini

Squalificati: De Roon, Freuler, Toloi.

Indisponibili: Zapata, Hateboer.