Dal 25 agosto saranno in vendita i biglietti per Fiorentina-Torino, seconda giornata di serie A 21/22: prezzi ed informazioni

È già tempo di trasferta per il Torino che, dopo l’esordio contro l’Atalanta, alla seconda giornata dovrà affrontare la Fiorentina di Italiano, impegnata invece contro la Roma alla prima di campionato. La Viola ha comunicato le informazioni sui biglietti per il match contro i granata in programma per sabato 28 agosto alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. La vendita dei tagliandi del settore ospiti per chi possiede la tessera del tifoso, comincerà il 23 agosto 2021 alle ore 10.00 e durerà fino alle ore 15.00 del 25 agosto. Allo scadere (quindi alle ore 15.01) sarà aperta anche a chi non possiede la fidelity card del Torino. La chiusura definitiva delle vendite è prevista per le ore 19 del 27 agosto. Il costo è di 14 euro a tagliando ed è possibile reperire i biglietit online su Ticketone.