“Sanabria, l’attacco è sulle sue spalle: Juric si affida a lui”….

Con Zaza indisponibile e Belotti in dubbio, Juric affiderà l’attacco a Sanabria: toccherà a lui sbloccarlo contro l’Atalanta

È di nuovo tempo di Serie A e per il Torino si prospetta subito una prima sfida in salita. Nel mirino c’è infatti l’Atalanta di Gasperini, maestro del tecnico granata e che è ormai una conferma tra gli ossi duri. Con la rosa ancora incompleta e reduci da un pre-campionato caratterizzato più da bassi che da alti, i granata dovranno sperare in qualche passo falso degli avversari e tornare al gol con continuità. Juric dovrà riporre tutte le speranze del Toro in Sanabria, l’unico disponibile dal primo minuto.

Tocca a Sanabria contro l’Atalanta

Le amichevoli pre-stagione e la Coppa Italia hanno esternato qualche problema di troppo sul fronte offensivo. Per riuscire nell’impresa di strappare i tre punti, Juric deve riuscire a porre rimedio alla questione nell’immediato. Senza Zaza e con Belotti che può recuperare ma solo dalla panchina, la scelta ricade tutta su Sanabria, l’unico recuperato ed acquistato per giocare titolare. Chiamato in causa, dovrà essere in grado di dire la sua o l’esordio per la nuova stagione rischia di diventare disastroso.

Torino, Sanabria deve replicare quanto fatto al suo arrivo

Il paraguaiano, approdato sotto la Mole a gennaio 2020 per dare a Nicola quel qualcosa in più che mancava, si è reso autore di una stagione in discesa. Dopo cinque gol nelle prime sette presenze che facevano ben sperare anche in ottica futura, l’ex Genoa ha spento la luce disseminando l’entusiasmo e il cinismo sotto porta, per strada. È perciò tempo di recuperarli e tornare a fare ciò che un attaccante dovrebbe saper fare meglio. Quella contro la Dea si prospetta essere l’occasione giusta per recuperarlo.