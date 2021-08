Dopo le parole dure dopo Torino-Cremonese, Ivan Juric tornerà a parlare in conferenza stampa prima dell’Atalanta

Ivan Juric parlerà in conferenza stampa prima di Torino-Atalanta, esordio dei granata in Serie A. Lo farà a meno di una settimana dal duro sfogo che aveva caratterizzato il post-partita della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. “Servono rinforzi, così non si va da nessuna parte”, disse il tecnico alla tv ufficiale del club. E’ da vedere come approccerà, invece, la sua prima presentazione della vigilia. Quel che è certo è che lo farà senza i giornalisti di fronte a sé: per questioni di sicurezza legate al contenimento della pandemia, la conferenza si svolgerà a distanza e in differita: le domande, precedentemente inviate, verranno riferite a Juric.