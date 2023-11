Da Miranchuk a Zapata, Torino-Atalanta sarà una gara ricca di giocatori che hanno condiviso la divisa granata e quella nerazzurra

Torino e Atalanta si sfideranno nel posticipo valido per la 14ª giornata di Serie A, in un momento non brillantissimo del loro campionato. Gli uomini di Gasperini hanno infatti perso in casa contro il Napoli di Mazzarri, scivolando al 7° posto in classifica. Il Toro, invece, è uscito sconfitto dall’ostico campo del Bologna, sotto i colpi di Fabbian e Zirkzee. Una sconfitta che ha ancorato i granata in 12ª posizione, dopo una buona serie di risultati utili. Ora gli uomini di Juric proveranno a rimettersi in carreggiata in una gara che sarà ricca di ex da una parte e dall’altra: ecco chi sono.

Gli ex Atalanta che giocano nel Torino

Partiamo dal Toro: sono quattro i giocatori a disposizione della rosa di Ivan Juric che hanno vestito la maglia nerazzurra. In particolare: Bellanova, Soppy, Tameze e Zapata. Il terzino arrivato in estate dal Cagliari ha avuto una breve esperienza a Bergamo, nella stagione 2019/2020: ha infatti disputato due gare, una in Primavera e una in Serie A. Più recente invece l’avventura di Soppy, che ha vestito la maglia della Dea nella stagione da poco conclusa. A disposizione di Gasperini ha anche collezionato buoni numeri, con 4 assist in 16 gare disputate. Piccola parentesi in nerazzurro anche per Adrien Tameze, che con l’Atalanta ha giocato anche in Champions League nella stagione 2019/2020. Per il camerunense 9 gare e 213′ minuti sul terreno di gioco. Infine Duvan Zapata, che nell’Atalanta ha svolto un ruolo da assoluto protagonista. Per i nerazzurri può essere considerato un veterano: a Bergamo il colombiano ha giocato la bellezza di 191 partite, realizzando 89 gol e 43 assist in tutte le competizioni. Numeri importantissimi a cui il numero 91 spera di dare continuità anche nel Toro.

Gli ex Torino che giocano nell’Atalanta

Ma lunedì arriveranno al Grande Torino anche giocatori con un passato in granata, ovvero Miranchuk, Adopo e Zappacosta. Il russo è stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato, che alla fine si è conclusa con la sua permanenza in nerazzurro. Con il Toro ha giocato nella stagione 2022/2023, con 4 gol e 6 assist all’attivo in 31 partite. Discorso diverso per Michel Adopo, con un passato nelle giovanili granata: per lui 63 gare tra Primavera e prima squadra, prima di trasferirsi a Bergamo nell’ultima sessione di mercato. Infine Davide Zappacosta, che nel Torino ha giocato dalla stagione 2015/2016 fino al 2017/2018: per lui 58 partite condite da 2 gol e 6 assist.