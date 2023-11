Incidente stradale questa mattina per Mergim Vojvoda: il calciatore del Torino ha fatto seri danni alla sua Mercedes

Brutto incidente stradale per Mergim Vojvoda, calciatore del Torino. Fortunatamente, il giocatore è rimasto illeso. Vojvoda era a bordo della sua Mercedes Amg grigia, mentre si recava ad allenamento. Davanti all’ospedale Koelliker, si è scontrato con una Jeep Renegade rossa. L’anteriore sinistro della macchina del giocatore, è andato quasi tutto in frantumi. In fase di svolta, una delle due auto ha sbagliato manovra. Gli airbag sono esplosi e Vojvoda sta bene, tanto da aver svolto regolarmente la seduta di allenamento.