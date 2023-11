Il belga sarà costretto a saltare la gara di Europa League contro lo Sporting, ma non ci sarà nemmeno contro il Toro

L’Atalanta prosegue la preparazione verso il match di Europa League, che vedrà i nerazzurri sfidare lo Sporting Lisbona per la testa del girone D. La Dea è infatti in prima posizione a quota 10 punti, seguita dai portoghesi a 7, ma con il vantaggio degli scontri diretti. Decisiva la vittoria per 2-1 all’ Estadio José Alvalade, firmata da Scalvini e Ruggeri. Gli uomini di Gasperini, a due giornate dal termine della fase a gironi, avranno dunque l’occasione di ipotecare il primato, evitando i successivi preliminari contro le squadre “retrocesse” dalla Champions League. Ma il tecnico atalantino dovrà fare i conti con la situazione in infermeria, che nelle ultime ore ha coinvolto anche Charles De Ketelaere.

Il punto sugli infortunati dell’Atalanta

L’ultimo a fermarsi in casa dei nerazzurri è stato Charles De Ketelaere, che sarà costretto a stare fermo per un po’. L’ex Milan aveva accusato qualche problema alla vigilia del match e si è poi sottoposto agli esami strumentali del caso. Esami che hanno evidenziato una lesione all’addominale obliquo, costringendolo allo stop. Il belga si aggiunge dunque alla lista infortunati nerazzurri, tra i quali spiccano Zappacosta, Toloi, Palomino e il lungodegente El Bilal Touré. Qualche linea di febbre ha poi colpito Djimsiti, che non ha preso parte alla rifinitura degli uomini di Gasperini. Per l’albanese però non dovrebbero esserci ulteriori complicanze e dovrebbe regolarmente prendere parte alla gara contro i portoghesi. Da capire se il tecnico nerazzurro riuscirà a recuperare contro il Torino almeno Zappacosta e Toloi, che sembrano i giocatori con più probabilità di tornare a disposizione per la trasferta all’ombra della Mole.