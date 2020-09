Torino-Atalanta, in programma per sabato 26 settembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky, con eventuale streaming su Sky Go e Now TV

Tutto pronto per la prima sfida in casa del Torino, che vedrà protagonista i granata e l’Atalanta. Il match, in programma sabato 26 settembre alle ore 15, aprirà ufficialmente la seconda giornata di campionato, nonchè la stagione della Dea. Dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, Giamapolo ed i suoi proveranno a rifarsi, sfruttando il vantaggio delle mura amiche, rallegrate dalla presenza di 1000 tifosi. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky (sul canale Sky Sport, numero 251 del satellite). Lo streaming invece sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

La Serie A su Sky e Dazn

Sette partite su dieci di ogni turno di campionato vanno in onda su Sky, le restanti tre sono invece quelle che secondo l’accordo per il triennio 2018-2021 sono appannaggio di Dazn, il servizio streaming che ormai da due stagioni trasmette una parte delle gare della massima serie dopo essersele aggiudicate.